Chelsea'den Graham Potter kararı
İngiliz teknik direktör Graham Potter'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'deki görevine devam edeceği kaydedildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yoluna Graham Potter ile devam edecek.
The Athletic'in haberine göre kulüp yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen Potter ile yolları ayırmayacak.
Graham Potter
SON 5 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
Chelsea'de yönetimin, 47 yaşındaki teknik direktöre sonuçları tersine çevirmesi adına süre vermeye devam edeceği belirtildi.
Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Londra ekibi, bu süreyi 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile geçti.
Graham Potter, Thomas Tuchel'in ardından geçtiğimiz yılın Eylül ayında Chelsea'de göreve gelmiş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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