Chelsea'den Graham Potter kararı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 20:29

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 20:29

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yoluna Graham Potter ile devam edecek.

The Athletic'in haberine göre kulüp yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen Potter ile yolları ayırmayacak.

Graham Potter

SON 5 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Chelsea'de yönetimin, 47 yaşındaki teknik direktöre sonuçları tersine çevirmesi adına süre vermeye devam edeceği belirtildi.

Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Londra ekibi, bu süreyi 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile geçti.

Graham Potter, Thomas Tuchel'in ardından geçtiğimiz yılın Eylül ayında Chelsea'de göreve gelmiş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.