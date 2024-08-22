Chelsea teknik direktöründen sert çıkış!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:24

Güncelleme: 22.08.2024 - 00:24

Chelsea'nin son yıllardaki kötü gidişatı dikkat çekiyor. Uzun süredir şampiyonluk yarışına dahil olamayan Chelsea'de oyuncu kadrosundaki kalabalık dikkat çekiyor.

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca gelen eleştirilere tepki verdi.

Enzo Maresca açıklamasında; "Ben 42 oyuncuyla antrenman yapmıyorum. Bunu dışarıdakiler söylüyor. Ben 21 oyuncuyla antrenman yapıyorum. Kalan 15-20 oyuncu ayrıca çalışıyor. Onlar Chelsea'nin futbolcuları ama bana çalışmıyorlar. Onları görmüyorum bile" dedi.

"İKİSİ DE GİTMELİ"

Gelecekleri merak edilen oyuncular hakkında konuşan Maresca, "Chilwell ve Sterling ayrı çalışıyor. Geniş bir kadromuz var. Eğer ikisi de dakika almak istiyorlarsa, gitmeliler" sözlerini sarfetti.

Chelsea'nin kadrosunbda an itibariyle 41 oyuncu bulunuyor. Maviler yeni sezona Manchester City mağlubiyetiyle başlamış ve taraftarlarını bir kez daha üzmüştü.