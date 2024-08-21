Joao Felix resmen Chelsea'de: Maliyeti ortaya çıktı!
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Felix'i renklerine bağladığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Joao Felix'i kadrosuna kattı.
Portekizli futbolcuyu daha önce Atletico Madrid'den kiralayan Chelsea, bu kez Felix'i bonservisiyle kadrosuna kattı.
6+1 YILLIK İMZA
İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 2031'e dek sürecek bir sözleşme imzaladı.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Chelsea'nin, Felix için Atletico Madrid'e 49 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceği iddia edildi.
Felix, daha önce 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Chelsea forması giymişti. O dönem İngiliz ekibinde 20 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı.
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