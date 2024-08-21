Joao Felix resmen Chelsea'de: Maliyeti ortaya çıktı!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:22

Güncelleme: 21.08.2024 - 17:22

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Joao Felix'i kadrosuna kattı.

Portekizli futbolcuyu daha önce Atletico Madrid'den kiralayan Chelsea, bu kez Felix'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

6+1 YILLIK İMZA

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 2031'e dek sürecek bir sözleşme imzaladı.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Chelsea'nin, Felix için Atletico Madrid'e 49 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceği iddia edildi.

Felix, daha önce 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Chelsea forması giymişti. O dönem İngiliz ekibinde 20 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı.