Joao Felix resmen Chelsea'de: Maliyeti ortaya çıktı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Felix'i renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:22
Joao Felix resmen Chelsea'de: Maliyeti ortaya çıktı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Joao Felix'i kadrosuna kattı.

Portekizli futbolcuyu daha önce Atletico Madrid'den kiralayan Chelsea, bu kez Felix'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

6+1 YILLIK İMZA

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 2031'e dek sürecek bir sözleşme imzaladı.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Chelsea'nin, Felix için Atletico Madrid'e 49 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceği iddia edildi.

Felix, daha önce 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Chelsea forması giymişti. O dönem İngiliz ekibinde 20 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı.


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