Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!

Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:09

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla 14. galibiyetini alan başkent temsilcisi, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Medicana ise bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Yasin Aydın)

Setler: 25-22, 25-22, 25-14

Süre: 89 dakika


Etiketler: #ziraat bankkart #fenerbahçe #Fenerbahçe Medicana #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

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