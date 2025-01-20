Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!
Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla 14. galibiyetini alan başkent temsilcisi, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Medicana ise bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)
Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Yasin Aydın)
Setler: 25-22, 25-22, 25-14
Süre: 89 dakika
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