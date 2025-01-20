Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası: 'RAMS Park'a 57 puanla...'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:16

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:16

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oldu. İkinci yarısı hareketli geçen maçta Fenerbahçe 4-0 kazandı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

"En-Nesyri her maç oynasın, Türkiye ve Avrupa dahil 30 gol atar. Çok istekli ve her zaman pozisyona giriyor. Jose Mourinho'nun tamamen skora göre değişiklik yaptığını görüyorum. Jose Mourinho'nun yüzde 90 oyunu iyi okuduğunu görüyorum. Oyuncu tercihlerine ayrı bakmak lazım."

"ÇİFT FORVET OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

"11'e 11 de olsa Fenerbahçe bu duvarı aşardı. Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var. Tadic'i oyuna soktu. O da çat diye kapıyı açtı. Mourinho bu maçta nasıl olsa kazanırım, bir şey deneyeyim dedi. Fenerbahçe bundan sonra çift forvet oynamaya devam edecek."

"OYNATMAYA ÇALIŞAN BİR HAKEM VARDI"

"Hakem kendinden emin bir şekilde VAR hakemini beklemeden kırmızı kartı çıkarttı. Yaralayacı hareketi gördü. Cenk'in golünde penaltıyı gördü, avantajı oynattığını gösterdi. VAR hakemiyle, Halil Umut Meler arasında uyum olduğunu gördüm. Hakemle ilgili bir sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. Oynatmaya çalışan bir hakem vardı."

"NASIL YEDEK KALIYORUM DİYORDUR"

"Puanlar kafa kafaya gitmiyor. Evet Fenerbahçe 6 puana düşürdü. 55 gole katkı sağlayan oyuncuları benim söylemem önemli değil, Jose Mourinho söyledi. Geç kaldı aslında. Onun da sebeplerini söyledim. Saint-Maximin vardı. En-Nesyri ben bu takımda nasıl yedek kalıyorum diyordur."

"DZEKO'NUN TALİSCA'DAN DAHA İYİ ÖZELLİĞİ DE VAR"

"Talisca'yı Fenerbahçe alırsa şampiyonlukta bir adım öne geçer diye düşünüyordum. Şimdi 2 aydır oynamıyor. Fred'in önünde bu takımda Talisca'yla birlikte 5 forvetle oynayamazsınız. Talisca'nın transferinin bu şartlarda doğru olmadığını düşünüyorum. Şu iki aydır oynamayan oyuncu ve 2 tane formda olan forvet oyuncusunun da olduğu ortamda mantıklı değil. Dzeko'nun Talisca'dan daha iyi asistçi özelliği de var."

"O DA DÜŞÜK İHTİMAL"

"Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar oynayan takımlar. Kadıköy zemini güzel, Alanya, yağmur yağmazsa Rize zemini güzel. Göztepe maçı kağıt üzerinde zor. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı final maçı olur. Fenerbahçe'nin RAMS Park'a 57 puanla gideceğini düşünüyorum."

"Kötü ihtimalle 55 puanla gideceğini düşünüyorum. Kötü ihtimal maçı bence Alanya maçıdır. Belki orada puan kaybı olabilir. Galatasaray da kalan maçlarda derbiye kadar maksimum bir beraberlik alır diye düşünüyorum. Kaybederse de Rize ya da Antep deplasmanında olur. O da düşük ihtimal."