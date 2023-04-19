Chelsea'nin eski futbolcusu Didier Drogba: 'Kulübümü tanıyamıyorum'

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin efsanesi Didier Drogba, kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli eski futbolcu, "Kulübümü artık tanıyamıyorum. Bu, benim bildiğim Chelsea değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:20
Chelsea'nin eski futbolcusu Didier Drogba: 'Kulübümü tanıyamıyorum'
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Bu sezon yapılan büyük harcamalara rağmen istenen başarının gelmediği Chelsea'de, kulübün efsane oyuncularından Didier Drogba çarpıcı ifadeler kullandı.

"KULÜBÜMÜ ARTIK TANIYAMIYORUM"

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Real Madrid'e elenen eski kulübü Chelsea hakkında konuşan Drogba, "Kulübümü artık tanıyamıyorum. Bu, benim bildiğim Chelsea değil. Yeni bir kulüp sahibi ve yeni bir kulüp vizyonu var. Tabii ki doğal olarak Abramovich dönemi ile kıyas yapıyoruz, o dönem kulübün bir klası vardı. O zaman da çok oyuncu alınmıştı ama zekice tercihler yapılmıştı. Petr Cech, Andriy Shevchenko, Herman Crespo, Micheal Essien, Didier Drogba, Florent Malouda gibi oyuncular alınmıştı" dedi.

Didier Drogba

Son olarak kulübün transfer politikasını değerlendiren Drogba, "Artık kulübün farklı bir stratejisi var. Genç oyuncular transfer ederek risk alıyoruz. Ancak 30 kişilik bir soyunma odasını yönetmek kolay değildir" sözlerini sarf etti.


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