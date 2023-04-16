İngiltere Premier Lig'de Arsenal, West Ham United engeline takıldı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 18:07

Güncelleme: 16.04.2023 - 18:07

İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında lider Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Lider Arsenal maça hızlı başladı ve 7. dakikada Gabriel Jesus, 10. dakikada da Martin Odegaard'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

West Ham, Benrahma'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Arsenal 52. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Bukayo Saka, farkı yeniden 2'ye çıkarma şansını kaçırdı. Penaltı pozisyonundan 2 dakika sonra West Ham Jarrod Bowen'in golüyle eşitliği yakaladı.

Maçta başka gol çıkmadı ve lider Arsenal şampiyonluk yolunda yara aldı.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Londra temsilcisi, önceki hafta da Liverpool karşısında 2-0 öne geçmiş ancak skoru koruyamamıştı ve karşılaşma 2-2 sona ermişti.

ART ARDA İKİNCİ KAYIP

Lider, ligde üst üste 2. kez puan kaybetti. Ayrıca, Arsenal'ın bu sezon öne geçip kaybettiği maç bulunmuyor. Alınan bu sonucun ardından Arsenal puanını 74 yaptı. West Ham ise 31'e çıkardı. Bir maçı eksik olan Manchester City, 70 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Southampton'ı konuk edecek. West Ham United ise Bournemouth'u ağırlayacak.