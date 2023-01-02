Chelsea'nin gözü Alexis Mac Allister'da
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alexis Mac Allister'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Chelsea, Arjantin ile Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Alexis Mac Allister ile ilgileniyor.
Athletic'te yer alan habere göre, Londra temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için 35-40 milyon pound bandında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.
Alexis Mac Allister
60 MİLYON POUND İSTİYOR
Brighton'ın ise sözleşmesi 2025'e kadar devam eden Mac Allister için talebinin 60 milyon pound olduğu aktarıldı.
Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan Alexis Mac Allister, rakip filelere 5 gol gönderdi. Arjantin'in Dünya Kupası zaferinde öne çıkan isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Katar'da ise 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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