Chelsea'nın sahibi Abramovich'in satış anlaşması için Türkiye'ye geldiği iddia edildi

Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle sahibi olduğu İngiliz kulüp Chelsea'yi satışa çıkaracağını açıklamıştı. İngiliz basını, Abramovich'in kulübün satışına ilişkin görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 16:25
Chelsea'nın sahibi Abramovich'in satış anlaşması için Türkiye'ye geldiği iddia edildi
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abramovich, farklı alıcılarla görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Abramovich, kulübün satışı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldi.

Haberde, Rus Abramovich'in, kulübü satın almak istediğini belirten Türk iş insanı Muhsin Bayrak ile görüşmek için özel jetiyle geçen çarşamba günü önce İstanbul'a daha sonra da Ankara'ya gittiği belirtildi.

Roman Abramovich, Chelsea'yi 3 milyar sterlinlik fiyatla satışa çıkarmıştı.



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