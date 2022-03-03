Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah'ın Chelsea'ye döneceği iddia edildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un yıldız oyuncu Mohamed Salah'ı takımda tutmak istediği ancak Mısırlı oyuncunun Chelsea'ye geri dönebileceği iddia edildi.
Liverpool'da dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı futbolcunun, takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediği ortaya çıktı.
Express'te yer alan habere göre; Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Mısırlı yıldızı takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu sezon inanılmaz bir grafik çizen ve 27 gol, 10 asistle takımın yıldızları arasında boy gösteren Salah'ın adres değişikliğine gidebileceği de iddialar arasında yer alıyor.
Aktarılan haberde yıldız futbolcunun Chelsea'ye geri dönebileceği ifadeleri yer aldı. Ancak Klopp'un ısrarının, Salah'ın kalmasında en önemli etkenlerden biri olabileceği belirtildi.
İlgili Haberler
- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bu oyun bizim için kabul edilemez
- Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Aytemiz Alanyaspor oldu
- Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Takımı sahadan çekmediğime pişmanım
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan öğrendiğimiz 5 gerçek
- Popescu'dan Galatasaraylı futbolculara çarpıcı sözler!
- Ergin Ataman maç sonu tepkisini gösterdi!
- Fed Başkanı'ndan Ukrayna uyarısı
- ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım
- ABD'den Zelenski'nin 'uçuşa yasak bölge' çağrısına ret
- Rus petrol şirketinden Ukrayna çağrısı
- Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor?
- Meksika’da 6.2 büyüklüğünde deprem
- Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu!