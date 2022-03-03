Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah'ın Chelsea'ye döneceği iddia edildi

03 Mart 2022 Perşembe, 23:22

Liverpool'da dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı futbolcunun, takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediği ortaya çıktı.

Express'te yer alan habere göre; Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Mısırlı yıldızı takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu sezon inanılmaz bir grafik çizen ve 27 gol, 10 asistle takımın yıldızları arasında boy gösteren Salah'ın adres değişikliğine gidebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Aktarılan haberde yıldız futbolcunun Chelsea'ye geri dönebileceği ifadeleri yer aldı. Ancak Klopp'un ısrarının, Salah'ın kalmasında en önemli etkenlerden biri olabileceği belirtildi.







