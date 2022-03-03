Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah'ın Chelsea'ye döneceği iddia edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un yıldız oyuncu Mohamed Salah'ı takımda tutmak istediği ancak Mısırlı oyuncunun Chelsea'ye geri dönebileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 23:22
Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah'ın Chelsea'ye döneceği iddia edildi
Abone Ol google-news

Liverpool'da dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı futbolcunun, takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediği ortaya çıktı.

Express'te yer alan habere göre; Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Mısırlı yıldızı takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu sezon inanılmaz bir grafik çizen ve 27 gol, 10 asistle takımın yıldızları arasında boy gösteren Salah'ın adres değişikliğine gidebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Aktarılan haberde yıldız futbolcunun Chelsea'ye geri dönebileceği ifadeleri yer aldı. Ancak Klopp'un ısrarının, Salah'ın kalmasında en önemli etkenlerden biri olabileceği belirtildi.




Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler