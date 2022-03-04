Newcastle United'ın ortağı Amanda Staveley'den itiraf: Chelsea'yi almak istiyorduk

04 Mart 2022 Cuma, 11:05

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından İngiltere, Putin'in yakın çevresinde olan Roman Abramobich'in ülkeye girişini yasakladı.

"Tehlikeli insanlar" listesinde yer alan Abramovich, 21 yıllık Chelsea serüvenini noktalamak zorunda kaldı ve Rus milyarder İngiliz devini satışa çıkardı. Abramovich'in açıklamasına göre satıştan elde edilecek para Ukrayna halkına aktarılacak.

Newcastle United'ın ortaklarından Amanda Staveley, Suudi Arabistan konsorsiyumunun Newcastle United'ı almadan önce Chelsea'yi almak istediklerini söyledi.

Financial Times'ın futbol zirvesi paneline katılan Staveley, Roman Abramovich'in kulübü satmak zorunda olmasını adil bulmadığını söyledi:

"Abramovich'in başka insanlarla ilişkisi olduğunu için kulübü başkasına satmasından dolayı üzgünüm. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum."



