Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması yasaklandı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin ardından İngiltere'de tarihi bir karar alındı. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 20:34
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması yasaklandı
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Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı İngiltere’de yaşaması yasaklandı.

Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği de aktarılanlar arasında. Buna sebep olarak ise Putin rejiminin kilit destekleyicilerinden olması öne sürüldü.

Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu. Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının bundan sonra kesinlikle reddedileceği öne sürüldü.

Abramovich daha önce 2018 yılında başvurduğu İngiliz yatırımcı vizesini ‘Salisbury zehirlenmeleri’ olayından sonra geri çekmişti.


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