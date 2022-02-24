Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması yasaklandı
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin ardından İngiltere'de tarihi bir karar alındı. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı.
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı İngiltere’de yaşaması yasaklandı.
Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği de aktarılanlar arasında. Buna sebep olarak ise Putin rejiminin kilit destekleyicilerinden olması öne sürüldü.
Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu. Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının bundan sonra kesinlikle reddedileceği öne sürüldü.
Abramovich daha önce 2018 yılında başvurduğu İngiliz yatırımcı vizesini ‘Salisbury zehirlenmeleri’ olayından sonra geri çekmişti.
İlgili Haberler
- Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı
- Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
- Çaykur Rizespor'dan taraftarlarla ilgili açıklama
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- O video için çok konuşulacak iddia...
- EuroLeague'den flaş Rusya kararı!
- İngiltere'den tarihi Rusya hamlesi!
- İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırımlar
- Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'
- Trabzonspor'un kaderini etkileyebilir...
- Fransa, Filistin yanlısı iki derneği kapatacak
- Menemen Belediyesi'nde silah sesleri: Bir kişi yaralandı
- Mesut Özil’den Rusya’ya tepki paylaşımı
- Gündem Ukrayna! CHP MYK olağanüstü toplandı