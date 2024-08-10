Cher Ndour kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Cher Ndour kaç yaşında, nereli? Cher Ndour'un kariyeri ve başarıları
Yeni sezon öncesinde Türkiye Süper Kupası'nı ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek müzesine getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal son olarak Cher Ndour'u gözüne kestirdi. Peki, Cher Ndour kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Cher Ndour kaç yaşında, nereli? Cher Ndour'un kariyeri ve başarıları...
Sezona kadrosuna yıldız isimleri katarak başlayan Beşiktaş, Rafa Silva, Ciro Immobile gibi oyuncularla takımını güçlendirdi. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden siyah beyazlılar son olarak Cher Ndour'u transfer etmek istiyor. Peki, Cher Ndour kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Cher Ndour kaç yaşında, nereli? Cher Ndour'un kariyeri ve başarıları...
CHER NDOUR KİMDİR?
Cher Ndour 27 Temmuz 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. 12 Temmuz 2023'te Ndour, Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme imzaladı. 3 Eylül 2023'te Lyon'a karşı deplasmanda alınan 4-1'lik galibiyette yedek olarak ilk maçına çıktı ve Parisliler için forma giyen dokuzuncu İtalyan oldu. 7 Ocak 2024'te Ndour, PSG formasıyla ilk golünü Coupe de France'ın son 64 turunda Régional 1 takımı Revel'e deplasmanda 9-0'lık galibiyette attı.
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