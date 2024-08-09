Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:58

Güncelleme: 09.08.2024 - 15:58

Olimpiyat tarihinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Kanadalı kadın atlet Alysha Newman hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Newman'ın OnlyFans hesabı olduğu öğrenildi. Peki, Alysha Newman kimdir? OnlyFans modeli Alysha Newman kaç yaşında, nereli? Alysha Newman hangi branşta madalya kazandı?

ALYSHA NEWMAN KİMDİR?

Alysha Eveline Newman 29 Haziran 1994'te dünyaya gelmiştir. Newman'ın ilk sporu, 13 yaşındayken alt sırt omurunu yaraladıktan sonra bırakmak zorunda kaldığı jimnastikti . Buz hokeyi ve dalışı düşündüğü bir yıllık spordan uzak kaldıktan sonra atletizmi seçti ve jimnastik geçmişi nedeniyle bir antrenör tarafından atlama sporuna yönlendirildi. Ontario, Londra'daki Mother Teresa Ortaokuluna gitti.

Newman, 2013 yılında Eastern Michigan Üniversitesi'ne katıldı , Mid-American Konferansı şampiyonu oldu ve NCAA turnuvasında yarıştı.

Daha sonra antrenörü Jerel Langley'nin ardından Miami Üniversitesi'ne geçti. Newman, 2016 yılında egzersiz fizyolojisi ana dalı ve beslenme yan dalı ile mezun oldu.

Newman, 9 Nisan 2016'da Miami Üniversitesi Hurricane Mezunları Davetinde 4,60 m'yi (15 ft 1 in) başarıyla geçerek Miami Üniversitesi okul rekorunu, Atlantic Coast Konferansı (ACC) rekorunu ve kadınlar sırıkla atlamada Kanada ulusal rekorunu kırdı. Haziran ayında Newman, 2016 NCAA Division I Açık Hava Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve üniversite kariyerini altı kez NCAA Division I All-American olarak tamamladı.

ÖZEL HAYATI

Ekim 2019'da Newman ve erkek arkadaşı Pittsburgh Steelers defans oyuncusu Anthony Chickillo , Pennsylvania, Fayette County'deki Nemacolin Woodlands Resort'ta bir kavgaya tutuştular . Chickillo basit saldırı, suç teşkil eden zarar verme ve tacizle suçlanırken, Newman tacizle suçlandı. Sonunda, her ikisine yönelik suçlamalar düşürüldü.

Newman , 2021 yılında Maxim'in en güzel 100 kadınından biri seçildi.