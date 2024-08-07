Aleksandra Miroslaw kimdir? Olimpiyat şampiyonu Aleksandra Miroslaw kaç yaşında, nereli? Aleksandra Miroslaw hangi spor dalında yarıştı?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sportif tırmanış kadınlar hız kategorisinde Polonyalı Aleksandra Miroslaw altın madalya kazandı. Peki, Aleksandra Miroslaw kimdir? Olimpiyat şampiyonu Aleksandra Miroslaw kaç yaşında, nereli? Aleksandra Miroslaw hangi spor dalında yarıştı?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sportif tırmanış kadınlar hız kategorisinde madalyalar sahibini buldu. Aleksandra Miroslaw altın madalya kazandı. Peki, Aleksandra Miroslaw kimdir? Olimpiyat şampiyonu Aleksandra Miroslaw kaç yaşında, nereli? Aleksandra Miroslaw hangi spor dalında yarıştı?
ALEKSANDRA MIROSLAW KİMDİR?
Aleksandra Miroslaw, 2 Şubat 1994 yılında dünyaya geldi. Miroslaw aslen Polonya'nın Lublin kentindendir. Yedi yaşında spora başladı ve başlangıçta yüzmeye yöneldi. Ablası Malgorzata'nın etkisiyle 2007'de hız tırmanışına geçti.
Polonyalı yarışma hız tırmanıcısı ve iki kez kadınlar hız dünya şampiyonu ve aynı zamanda şu anki kadınlar yarışma hız tırmanışı dünya rekoru sahibidir. Miroslaw, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda hız tırmanışı etkinliğinde altın madalya kazanarak bu etkinlikte ilk Olimpiyat şampiyonu oldu.
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