Cher Ndour'dan ilk açıklama: Şampiyonluk ve Avrupa Ligi mesajı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegal asıllı İtalyan oyuncu Cher Ndour, siyah-beyazlı kulübün resmi YouTube kanalında konuştu. Ndour, "Üç yıldır şampiyonluk kazanamadık. Burada şampiyonluk kazanmak harika olur. Avrupa Ligi'nde turu geçip iyi bir hava yakalamayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:21
Cher Ndour'dan ilk açıklama: Şampiyonluk ve Avrupa Ligi mesajı!
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Beşiktaş'ın Paris Saint Germain'den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Cher Ndour, ilk röportajını siyah-beyazlı takımın YouTube hesabına verdi.

Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Beşiktaş; takımına bağlı, coşkulu ve harika taraftarlara sahip bir kulüp. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri, hatta en büyüğü. Benim için burada oynamak ve sahneye çıkmak gurur verici" dedi. "Buraya gelmeye nasıl karar verdin?" sorusuna Ndour, "Ben istedim, çünkü futbol oynamak istiyordum. Kulübün, başkanın, hocanın bana güven duyduğunu hissettim. Beşiktaş’ın benim için iyi bir seçenek olduğunu düşündüm" yanıtını verdi.

Giovanni van Bronckhorst'un oyun anlayışını beğendiğini belirten Cher Ndour, "Onun oyun anlayışını beğeniyorum. İyi bir futbol oynatıyor. Topa sahip olmayı seviyor, ofansif ve pozitif futbol oynamayı istiyor. Bu oyun anlayışının benim için iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NDOUR'DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Cher Ndour yeni sezon hedefiyle ilgili, "Üç yıldır şampiyonluk kazanamadık. Burada şampiyonluk kazanmak harika olur. Avrupa Ligi'nde turu geçip iyi bir hava yakalamayı umuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum, yüzde yüzümü vereceğim. Beşiktaş'ı tekrar ait olduğu yere taşımak için elimden geleni yapacağım." açıklamasında bulundu.

"Daha önce Beşiktaş’ta oynamış hangi oyuncuları tanıyorsun?" sorusunu ise Cher Ndour şöyle yanıtladı, "Quaresma’yı biliyorum. Mükemmel bir oyuncu, inanılmaz bir yetenek. Onun trivelasını hiç unutmuyorum. Burada tarih yazdı"


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