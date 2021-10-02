Cherchesov: Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüm

02 Ekim 2021 Cumartesi, 15:52

Rusya Milli Takım eski teknik direktörü Stanislav Cherchesov, konuk olduğu Youtube kanalında geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüğünü söyledi.

Cherchesov, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüğünü ve federasyonun kendisini aradığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüm. Kendileri beni aradı. Türk futbolcuların büyük bölümünü tanımama da şaşırdılar. Onlara Fransızca, İspanyolca, Norveççe bildiğimi söyledim. Türk futbolcuları tanımama şaşırdılar ama onlara bu benim mesleğim, Türkiye'de birçok futbolcuyu tanıyorum dedim."