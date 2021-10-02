Milan, Atletico Madrid maçından sonra Cüneyt Çakır’ı UEFA’ya şikayet etti

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 15:28
<p>Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Milan ilk iç saha maçında Atletico Madrid'i konuk etti. İtalyanlar zorlu rakibi karşısında 20. dakikada Leao ile öne geçse de maçtan 2-1 yenik ayrıldı.</p>

Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Milan ilk iç saha maçında Atletico Madrid'i konuk etti. İtalyanlar zorlu rakibi karşısında 20. dakikada Leao ile öne geçse de maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

<p>Karşılaşmanın 29. dakikasında ise Milan oyuncusu Kessie, Cüneyt Çakır tarafından oyundan atıldı.&nbsp;</p>

Karşılaşmanın 29. dakikasında ise Milan oyuncusu Kessie, Cüneyt Çakır tarafından oyundan atıldı. 

<p>Yenilginin ardından İtalyan takımının çalıştırıcısı Pioli, hakem için, “Yalnızca kırmızı kartta veya penaltıda değil, birçok pozisyonda; hakemin yorumunu gerektiren pozisyonlar sürekli rakibin lehine verildi.” yorumunda bulundu.<span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"></span></p>

Yenilginin ardından İtalyan takımının çalıştırıcısı Pioli, hakem için, “Yalnızca kırmızı kartta veya penaltıda değil, birçok pozisyonda; hakemin yorumunu gerektiren pozisyonlar sürekli rakibin lehine verildi.” yorumunda bulundu.

<p>La Gazetta Dello Sport, Milan'ın Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet ettiğini yazdı.</p>

La Gazetta Dello Sport, Milan'ın Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet ettiğini yazdı.

<p>Şampiyonlar Ligi'nin ilk grup maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşan Milan, 2-1 öne geçmesine rağmen İngiliz devine dramatik şekilde 3-2 kaybetmişti.</p>

Şampiyonlar Ligi'nin ilk grup maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşan Milan, 2-1 öne geçmesine rağmen İngiliz devine dramatik şekilde 3-2 kaybetmişti.

<p>Kırmızı-siyahlı kulüp, Liverpool'un ardından Atletico Madrid'e de yenilerek grubunda henüz puanla tanışamadı.</p>

Kırmızı-siyahlı kulüp, Liverpool'un ardından Atletico Madrid'e de yenilerek grubunda henüz puanla tanışamadı.

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