Konyaspor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçti.
Misafir ekip Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde Fatih Aksoy'un topu ağlarla buluşturmasıyla beraber 49. dakikada 1-0 öne geçti.
70. dakikada Efecan Karaca farkı ikiye çıkarsa da gol VAR'dan döndü.
Ev sahibi takım 86. dakikada Awaziem'in topu elle kontrol etmesiyle rakip ceza sahasının sol tarafından serbest vuruş kazandı. Konyasporlu oyuncular paslaşarak topu ceza sahası içine gönderdi. Alanyasporlu Awaziem ters vuruşla 87. dakikada skora denge getirdi: 1-1.
Konyaspor ve Alanyaspor puanlarını 14 yaptı.
Süper Lig'de en son geçen sezon Galatasaray'a 1-0 kaybeden Konyaspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
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