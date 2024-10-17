Chicago Bulls'tan Onuralp Bitim kararı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls, milli oyuncu Onuralp Bitim ile yolların ayrıldığını açıkladı.
NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta iki ayrılık yaşandı.
Chicago Bulls'tan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr. ile yollar ayrıldı.
23 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Türkiye'de Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor formalarını terleten 25 yaşındaki basketbolcu 2023-24 sezonunda NBA'ya transfer olmuştu.
Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Onuralp Bitim #Chicago Bulls #nba
Spor Haberleri
- Alanyaspor'da hedef Süper Lig'de kalmak
- TFF'nin yeni Futbol Gelişim Direktörü belli oldu!
- Chicago Bulls'tan Onuralp Bitim kararı!
- Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti!
- Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho açıklaması!
- Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!
- 'Bina' oyunu, Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak
- Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı
- Mehmet Büyükekşi'den yolsuzluk iddialarına yanıt!
- Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Peş peşe iki deprem!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
- 'Kabul etmemiz mümkün değil'
- Milyonlar sağlık hizmeti alamayacak!
- Tarihi garlar sudan ucuz!