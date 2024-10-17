Chicago Bulls'tan Onuralp Bitim kararı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls, milli oyuncu Onuralp Bitim ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Chicago Bulls'tan Onuralp Bitim kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2024 - 19:04

NBA ekiplerinden Chicago Bulls'ta iki ayrılık yaşandı.

Chicago Bulls'tan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr. ile yollar ayrıldı.

23 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Türkiye'de Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor formalarını terleten 25 yaşındaki basketbolcu 2023-24 sezonunda NBA'ya transfer olmuştu.

Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Onuralp Bitim #Chicago Bulls #nba

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