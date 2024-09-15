Giorgio Chiellini, Juventus'a geri döndü

Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:51

Güncelleme: 15.09.2024 - 16:51

Juventus'un efsane savunma oyuncularından Giorgio Chiellini, futbolu bırakmasının ardından kulübe geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chiellini'nin Futbol Kurumsal İlişkiler Başkanı görevine getirildiği ifade edildi.

Kulüp, Chiellini'nin yeni görevini, "Chiellini, Bianconeri ailesinden asla tam anlamıyla ayrılmadı. Hem sahada hem de saha dışında kalbi, ruhu ve değerleri hep kulüple birlikteydi. 16 Eylül itibarıyla Futbol Kurumsal İlişkiler Başkanı olarak görevine başlayacak" ifadeleri ile duyurdu.

Chiellini, Juventus formasıyla Torino'da geçirdiği 17 yıl boyunca 561 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte dokuz Serie A şampiyonluğu, bir Serie B şampiyonluğu, beş Coppa Italia ve Supercoppa Italiana zaferi yaşarken, iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.