İtalyan futbolcu Chiellini'nin yeni adresi ABD temsilcisi Los Angeles
Serie A ekibi Juventus'tan ayrılan Giorgio Chiellini, MLS ekiplerinden Los Angeles'a transfer oldu. 37 yaşındaki futbolcunun 18 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus ile milli takımdaki kariyerini noktalayan Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu.
37 yaşındaki futbolcu, transfer haberini yeni kulübünün logosunun yer aldığı kıyafet ve şapkayı giyerek sosyal medya hesabından video paylaşımıyla duyurdu.
The Next Chapter@LAFC pic.twitter.com/AV4ITgDfx3— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 13, 2022
Deneyimli savunma oyuncusunun 18 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor.
2005'ten bu yana formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
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