CHP, 'Ebrar Karakurt Sokağı' için meclise önerge sundu

Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:24

Güncelleme: 11.09.2023 - 18:24

CHP'nin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt’un isminin Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir caddeye verilmesi için önerge sunduğu kaydedildi.

Haberport'un aktardığına göre, 4 Eylül'de CHP'li Susurluk Belediye Meclisi Üyesi Murat Kula, Susurluk ilçesinde uygun bir cadde veya bulvara Balıkesirli olan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un isminin verilmesini önerdi.

"EN ÇOK SALDIRIYA UĞRAYAN OYDU"



Kula, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki hepsinin bu zaferde büyük rolü var ama bizim için bir kişi diğerlerinden daha önemli. İlçemizde bir sokağa hemşehrimiz Ebrar Karakurt'un adını vermek istiyoruz. En çok saldırıya uğrayan, en çok yorulan isim oydu ama her türlü zararlı kampanyaya rağmen dimdik ayakta kaldı, çok oynadı ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla Avrupa'da dalgalandırdı. Bu konu ilgili komisyona havale edildi, biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz."

Sosyal medya paylaşımları ve cinsel yönelimi nedeniyle hedef gösterilen Karakurt, son olarak kendisine hakaret eden "Abdulhamid" adlı takipçisine, "Boş yapma Abdulhamid" diyerek yanıt vermişti.