Ebrar Karakurt o duvar yazısına böyle yanıt verdi: 'Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz'

Yayınlanma: 08.09.2023 - 01:02

Güncelleme: 08.09.2023 - 01:02

Geçtiğimiz pazar günü Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, X hesabından İstanbul Kartal'da bir duvara yazılan "Lezbiyen Ebrar" yazısını paylaşarak yazıyı yazan kişiye yanıt verdi.

Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz ??



Not: ?? çizmeyi unutmayın pic.twitter.com/jmI3d1xihV — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 7, 2023

Paylaşımında, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz. Not: Gökkuşağı çizmeyi unutmayın" diyen Karakurt daha sonra belediye işçisinin yazıyı boyayla kapattığı fotoğrafı paylaşarak, "Abimin emeğine sağlık, seni uğraştıranlar utansın" dedi.

Abimin emeğine sağlık ????



Seni uğraştıranlar utansın ?? pic.twitter.com/40QfD2CppH — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 7, 2023

DAHA ÖNCE DE HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya karşısındaki yarı final maçı sonrası kendisine X üzerinden, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." diyen Abdulhamid Denge kullanıcı isimli şahsa, "Boş yapma Abdulhamid" diyerek yanıt veren Milli voleybolcu, sosyal medya ve yandaş televizyon kanallarında hedef gösterilmişti.

Söz konusu saldırılara yanıt veren Karakurt, "Arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Pazar günü büyük bir maçımız var, ona konsantreyim. Ülkeme sevgiler" demişti.

Final maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ise Avrupa Şampiyonu olmuştu.