CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan: 'Türk kadınının gururu Filenin Sultanları'

Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:23

Güncelleme: 17.07.2023 - 17:23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin ABD’de oynanan final maçında Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Demirhan Şerefhan

Demirhan Şerefhan, yaptığı yazılı açıklamada, Filenin Sultanları’nı kutladı ve şunları kaydetti:

"ABD'nin Teksas eyaletindeki Millet Ligi'nin final maçında Çin Halk Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mız, tüm ülkeye büyük bir sevinç yaşattı. Kazanılan şampiyonluğun yanı sıra dünya sıralamasında birinci sıraya yükselen kadın voleybolcularımız, Türk kadınının da gururu olan Filenin Sultanları, takım sporlarında bugüne kadar elde edilen başarıların en değerlilerinden birine imza attı. Başta kaptan Eda Erdem olmak üzere tüm oyuncularımızla baş antrenör Daniele Santarelli'nin emeklerine duyduğumuz şükranı ifade etmek isteriz.

“TÜRK KADININ YÜKSELEN SESİ OLMUŞTUR”

"Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Akif Üstündağ da yıllardır süregelen başarılara bir yeninin eklenmesindeki çabaları ile örnek spor yönetici kimliğini bir kez daha göstermiştir. Kadın Voleybol Milli Takımı’mızın bu başarısı, Türkiye'de her türlü ayrımcılığa uğrayan Türk kadının da yükselen sesi olmuştur."

“ATATÜRK'ÜN SPORCULARI KİMLİĞİ ÇOK DEĞERLİDİR”

"CHP Spor Kurulu olarak, A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın bu başarısının tüm branşlarda yinelenmesi tek arzumuzdur. Türk kadınına güvenilmesi halinde ne tür başarıların gelebileceği gerçeği, Filenin Sultanları’nın ev sahibi ABD dahil rakiplerine üstünlük sağlayıp kazandığı Dünya Milletler Kupası şampiyonluğu ile bir kez daha sergilenmiştir. Sayın Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da turnuvanın ilk gününden bu yana gurur ve heyecanla izlediği kadın voleybolcularımızın maç sonrasında yaptıkları açıklamalar ve Türk kadınına güvenilmesi vurgusuyla Atatürk'ün sporcuları kimliği çok değerlidir.”