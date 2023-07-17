Filenin Sultanları tarihinde bir ilk!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:11

Güncelleme: 17.07.2023 - 17:11

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi.

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı. Milliler, Türk voleybol tarihinin ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösterdiler.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

SANTARELLI İLK ORGANİZASYONDA ŞAMPİYON OLDU

27 Aralık 2022'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla milli takımın başında ilk müsabakasına çıktı.

Bu süreçte Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet elde eden, 3 de yenilgi yaşayan milli takım, üçüncü sırada finallere kalmaya hak kazandı.

Çeyrek finalde son şampiyon İtalya'yı 3-0, yarı finalde üç altın madalyası bulunan ev sahibi ABD'yi 3-1 yenen milliler, finalde de Çin'i 3-1 geçerek organizasyonda altın madalyayla tamamladı.

Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olan Santarelli, kariyerinde de ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya elde etti.

Santarelli, milli takım kariyerinde Hırvatistan'la Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan'la ise FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

DÖRT VOLEYBOLCU İLK DEFA MADALYA SEVİNCİ YAŞADI

Milletler Ligi'nde 2018'de ikinciliği, 2021'de üçüncülüğü bulunan, bu yıl da altın madalya kazanan milli takımda forma giyen 10 voleybolcu daha önce madalya sevinci yaşadı.

2018 ve 2021'de kadroda yer alan Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Ayça Aykaç ve Hande Baladın daha önce madalya sevinci yaşayan milli voleybolcular olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl da bu isimler hariç A Milli Takım kadrosunda yer alan Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın ve Elif Şahin ilk kez madalya kazanan voleybolcular oldu.

MİLLİ TAKIMDA VARGAS ETKİSİ

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Melisa Vargas, ilk milli maçına, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.

Vargas, milli formayla çıktığı 11 maçta 19'u servis (ace), 14'ü bloktan 227 sayı buldu. Vargas'tan sonra en çok sayı bulan isim 193 sayıyla Ebrar Karakurt oldu.

Melisa Vargas, başarısını "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" ve "en iyi pasör çaprazı" seçilerek taçlandırdı.

Ligin rüya takımında ise Vargas'ın yanı sıra "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge de yer aldı.