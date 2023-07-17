Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu dünya basınında!

Voleybola dair Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olan Voleyballworld internet sitesi millilerin Çin karşısındaki zaferini “Türkiye parlıyor, Milletler Ligi’nde ilk altınını elde etti. Voleybol ülkesi Türkiye kadın milli takımının bugüne kadarki en büyük başarısını Filenin Sultanları ile elde etti ve uluslar ligini kazanan üçüncü farklı takım olmayı başardı” ifadeleriyle şampiyonluğu okuyucuların aktardı.

Melissa Vargas’ın karşılaşmada durdurulamaz olduğunun altını çizen internet sitesi, “Başantrenör Daniele Santarelli önderliğindeki Türkiye kupaya uzandı. Türk voleybolunun şimdiye kadarki en önemli zaferi ve dünya çapındaki ilk şampiyonluk” paylaşımını yaptı.