CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan'dan Süper Kupa tepkisi!
CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Suudi Arabistan'da oynanması beklenen Süper Kupa finaline tepki gösterdi.
CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, son lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finaline tepki gösterdi.
CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan’ın açıklaması şöyle:
"Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne denk gelen bu büyük maçın Türkiye dışında oynanma kararı kabul edilemez. Türkiye Futbol federasyonunu Süper kupa finalimizin yerinin Türkiye’deki 81 vilayetimizden birine alınması konusunda göreve davet ediyoruz.
Çok ciddi bir yabancılaşma sorunu yaşayan Türkiye, futbolunun en önemli iki markasını 3-5 lira uğruna Suudi Arabistan’a göndermesin. Bu konunun sadece kazanılacak para ile de bağlantılı olacağını düşünmüyoruz. CHP olarak ulusal konularda duruşumuz bellidir. Örneğin bu maç İstanbul’da oynanabilir, Euro2032 finalisti ülkemizin modern statları var. Bu maç özellikle bu sene Türkiye’de oynanmalı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini en derin milli duygularımızla bu kararından vazgeçmeye çağırıyorum."
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