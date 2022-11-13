Süper Lig'de İstanbulspor'un puan hasreti dinmedi
Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.
Fatih Tekke yönetimindeki 3 lig maçını da kaybeden İstanbulspor'un puan hasreti 6 haftaya çıktı. 8 puanda kalan sarı-siyahlılar ligde 18. sırada konumlandı. Puanını 14'e yükselten Hatayspor ise 14. sıraya yerleşti.
Dünya Kupası arasından sonra İstanbulspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Giresunspor'u konuk edecek.
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