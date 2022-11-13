Süper Lig'de Konyaspor, Kayserispor'un serisini sona erdirdi
Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
RHG Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'un tek golü Majid Hosseini'den geldi.
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Kayserispor bu sonuçla 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyet aldı.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise haftayı bay geçecek.
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