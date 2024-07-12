CHP’den futbola ağır soru: 'Paralar nerede?'

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:28

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yasa dışı bahis ve Spor Toto ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabat, yasal bahis verilerinde yaşanan gerilemeye dikkat çekti.

Karabat, "Türkiye’de 2012 yılından bu yana Spor Toto’nun 3,5 milyar dolarlık bahis havuzu var. 2019 ürün çeşitliliğine giderek bu rakam birden 9.3’e çıktı. Bunun anlamı yasal bahis alanlarında belli bir gerileme var. 2024’te beklenen rakam 20 milyar dolar. Burada büyüyen havuz var. Bütün futbol kulüplerine çağrım var. Bu bütçeyi yaratan sizlersiniz. Bu bütçe sizin isim haklarınız sayesinde var" dedi.

"PAY ARTIRILSIN"

2013 yılında yüzde 5 olan kulüp payının bu yıl on binde 5’e gerilediğini, kamuya aktarılan payın ise arttığını dile getiren Karabat, "Spor Toto gelirlerinin paylaşımında futbol kulüplerinin payı yüzde 2’ye çıkarılsın" diye konuştu.

Karabat’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Gençlerimizin son zamanlarda ekonomik kriz nedeniyle kaçak bahis sitelerine olan alışkanlığını ne yazık ki gözlemliyoruz. Tabi meselemiz bu değil, Türkiye’de yasal anlamda da bir bahis oynanıyor Spor Toto’dan izin alan kuruluşlar bu bahisleri oynatıyorlar ve Spor Toto’nun belirlediği oranlar dahilinde bahisleri oynatıyorlar.

Dünyada ise lisanslama yöntemi uygulanıyor ve kuruluşla rekabet halinde… Türkiye’de oranlar Spor Toto’nun gerilediği oranda oynatılıyor. Avrupada kulüplerin yüksek giderlerini sağlayacak şekilde bu oranlar serbest bırakılıyor.

Türkiye’de bununla ilgili yayınlanmış bir rakam yok ama devletin kaçak bahisler için zaman zaman rakamlar var ve bu rakamların 40 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında seyrettiğini söylüyorlar.”

“2012 YILINDA SPOR TOTO’NUN 3,5 MİLYAR DOLARLIK BAHİS HAVUZU VAR”

“Türkiye’de 2012 yılından bu yana Spor Toto’nun 3,5 milyar dolarlık bahis havuzu var. 2019 ürün çeşitliliğine giderek bu rakam birden 9.3’e çıktı. Bunun anlamı yasal bahis anlanlarında belli bir gerileme var. 2024’te beklenen rakam 20 milyar dolar. Burada büyüyen havuz var.

Bütün futbol kulüplerine çağrım var. Bu bütçeyi yaratan sizlersiniz. Bu bütçe sizin isim haklarınız sayesinde var. Öyle bir trend var ki 20 milyar dolara çıkıyor. Kulüplerin payında 100 katlık azalma var. Kulüplerin payı 2015’te yüzde 5 iken bugün bu 100 kar gerilemiş.

Kamunun aldığı payda 2012’de 1 milyar 279 milyon dolarken şimdi 4 milyar 881 milyar dolar. Ama kulüplerin payı 11.9 milyar dolar. Spor Toto Genel Müdürlüğü’nün aldığı reklam bütçesi 3 milyar 913 milyon dolar var. 2012’den 2024’e kadar 2024’te beklenen rakam 314 milyon dolar. Bu reklam bütçesi nereye kime gidiyor. Bu bir örtülü ödenek. Bir yere nasıl yapıldığını bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz siyasi bir şekilde kullanılan kaynaktan bahsediyoruz.

Futbol kulüplerinin kamuya borçlu olarak ilan ediyorlar onlar sayesinde 100 milyon dolarlık reklamlar yapıyorlar. Kulüpleri borcunu ödeyemeyen itibarsız yapı haline getiriyorlar. Sonra onların başkanlarını yöneticilerini kendileri yaka düğmeleyip 5 milyon için kapılarında bekletiyorlar siyasileştiriyorlar sonra dönüp kendileri milyar dolarları reklam bütçesi olarak kullanıyorlar.

Spor Toto Genel Müdürlüğü 2013 yılında reklam bütçesi hariç 14 milyon TL. Kulüplere 350 milyon TL rakam gidiyor.”