Süper Lig ekiplerinden Spor Toto isyanı: Bu para yetmez!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:05

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:05

Süper Lig’de birçok kulüp, Spor Toto Teşkilatı’nın ödediği isim hakkı gelirlerinin azlığı nedeniyle şikâyetçi oldu.

Önce Kasımpaşa, 2013-2022 yılları arasında kulüplere ödenen isim hakkı bedelinin enflasyon karşısında artış göstermediğini belirtti. 2013- 14 sezonunda 3.6 milyon TL isim hakkı alan Kasımpaşa, 2022’de enflasyon artışıyla 18.2 milyon TL olması gereken gelirin 4 milyon TL’de kaldığını açıkladı. Lacivert-Beyazlılar, bu konunun düzeltilmemesi halinde bahis oyunlarında isminin gelecek sezondan itibaren kullanılmamasını talep edecek.

KULÜPLER BAŞVURU HAZIRLIĞINDA

Kasımpaşa’nın ardından aynı konuda şikâyetçi olan kulüp sayısı arttı. İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve Pendikspor, kulüplere ödenen şans oyunları gelirini az bulduğu gerekçesiyle resmi bahis oyunun İddaa’dan isim haklarını çıkarmak için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

10 kulübün daha aynı başvuruyu yapma hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında. Mali açıdan sıkıntılı bir dönem geçiren ve oluşan kur farkı nedeniyle zararları her gün artan takımlar Kulüpler Birliği toplantısında bu konuda ortak karar alınması yönünde görüşecek.