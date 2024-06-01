Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 tutuklama

Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:22
Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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