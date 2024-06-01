Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 17 tutuklama
Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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