Chris Singleton'dan Anadolu Efes'e veda

ABD'li basketbolcu Chris Singleton, Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'ten ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:59
Chris Singleton'dan Anadolu Efes'e veda
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Anadolu Efes'ten 2022 yılında ayrılan ve bu yıl kış transfer döneminde tekrardan kadroya katılan 33 yaşındaki Chris Singleton takımdan ayrıldığını açıkladı.

İkinci Anadolu Efes döneminde 14 karşılaşmaya çıkan Chris Singleton Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Toplamda Anadolu Efes'le 3.5 sezon geçiren Chris Singleton 2 Euroleague şampiyonluğu'da kazanmıştı.

Chris Singleton (sağda)

YENİ TAKIMI BELLİ DEĞİL

33 yaşındaki ABD'li oyuncunun Anadolu Efes'le yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma transfer olacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.


Chris Singleton anadolu efes Basketbol Süper Ligi

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