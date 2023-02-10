Christian Atsu'nun manevi annesi: O bizim tek umudumuz

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:43

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:43

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, enkaz altında kalmıştı. Atakaş Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun durumu Türkiye dışında da yakından takip ediliyor.

Gana’da bir televizyon kanalı, milli futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu.

'O BİZİM TEK UMUDUMUZ'

Futbolcunun annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu’nun annesi olarak tanımlayan Madam Comfort isimli 71 yaşındaki kadın “Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu’nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz” diye konuştu.



