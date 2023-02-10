Galatasaray'dan Volkan Demirel'e destek! 'Seni yanlış tanımışız...'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:52

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:09

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından spor kulüplerinin dayanışması devam ediyor.

Deprem sonrası gösterdiği reaksiyon, çaba ve çağrıları ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ülke genelinde sembol isimlerinden biri haline geldi.

GALATASARAY'DAN ÇAĞRI GELDİ!

Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Play Spor canlı yayınına bağlanarak Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Yaptığı açıklamada Morova, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı.