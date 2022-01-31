Christian Eriksen, Brentford City'ye imza atmaya hazır
Christian Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında kalp krizi geçirerek bir süre futboldan uzak kalmıştı. Inter'den ayrılan Eriksen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford City'ye imza atmak üzere.
EURO 2020'de Danimarka adına mücadele ederken sahada geçirdiği kalp krizinin ardından İtalya ekibi Inter'den ayrılan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, İngiltere yolunda.
FUTBOLA DÖNMEYE HAZIR
İngiltere Premier League ekiplerinden Brentford City ile anlaşan Eriksen'in transferinin tamamlanması için bir takım testleri başarıyla geçmesi gerekiyordu.
İngiliz basınının iddiasına göre Eriksen, sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı ve futbola dönmek için resmen hazır. Brentford City'nin resmi duyuruyu kısa sürede yapması beklenirken, Eriksen'in 6 aylık bir kontratı imzalayacağı iddia edildi.
Daha önce Tottenham forması ile İngiltere Premier League'de 226 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 51 gol atıp 67 de asist yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın 43'üncü dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen kalp krizi geçirmiş ve yapılan müdahalenin ardından soyunma odasına götürülmüştü. Hastaneye yetiştirilen Eriksen'e kalp pili takılmıştı.
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