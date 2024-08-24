Yayınlanma: 24.08.2024 - 14:27

Güncelleme: 24.08.2024 - 14:27

2 Nisan'da 87 yaşında hayatını kaybeden sinemanın duayen ismi Türker İnanoğlu'nun, Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, 59'uncu yaşını kutladı. Peki, İlker İnanoğlu kimdir? İlker İnanoğlu kaç yaşında, nereli? İlker İnanoğlu'nun kariyeri...

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?

İlker İnanoğlu, 22 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu ve ünlü sinema oyuncusu Filiz Akın'ın oğludur. Küçük yaşlarında, büyük ilgi çeken Yumurcak karakteri ile çok sayıda filmde oynadı. 9 yaşındayken annesi Filiz Akın ile babası Türker İnanoğlu ayrıldı.

Türkiye'de yaşanan terör eylemleri üzerine babası, 1977 yılında İlker'i Cenevre'deki Léman Koleji'ne kaydettirdi. Lise öğrenimini İsviçre'de gördü. 1986 yılında Türkiye'ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden ile tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik'ten ayrıldı.

Daha sonra ABD'de master yapmak için gittiği Los Angeles'ta Amerikalı eşi Chloe'den bir oğlu oldu ve adını Berke koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. Birkaç projenin yapımcılığını üstlendi. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım'dan 2007'de boşandı.