CIES açıkladı: Arda Güler en değerli 100 futbolcu arasında!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Arda Güler'in bonservis değerini 67.9 milyon Euro olarak hesapladı ve futbol dünyasının en pahalı 100 futbolcusu içerisinde yer verdi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasındaki en pahalı 100 futbolcuyu sıraladı.
ARDA GÜLER LİSTEDE
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listede kendisine 90. sırada yer buldu. Arda Güler'e bonservis bedeli olarak 67.9 milyon Euro değer biçildi.
EN PAHALI FUTBOLCU
CIES'in açıkladığı listede en pahalı olarak Jude Bellingham yer aldı. İngiliz yıldıza 280.4 milyon Euro değer verildi.
Real Madrid'de 12 maçta süre bulan 19 yaşındaki Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.
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