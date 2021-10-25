CIES dünyanın en iyi altyapılarını açıkladı, zirvede Ajax var
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, 31 ligde oynayan futbolcuların altyapılarını inceledi. Ajax, altyapıdan en fazla oyuncu yetiştiren en iyi altyapı kulübü seçildi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, 31 ligde oynayan futbolcuların altyapılarını inceledi. CIES'e göre Ajax, altyapıdan en fazla oyuncu yetiştiren en iyi altyapı kulübü seçildi.
Genç oyuncuların yetiştirildiği kulüpte eğitim seviyesinin ve oyuncunun aktif olduğu dönemlere bakılarak yapılan araştırmaya göre Ajax, 'eğitim endeksi' ile sıralamada 31 ligde 81 oyuncusuyla lider durumda yer aldı.
REAL MADRID İLK ÜÇTE YER ALIYOR
Sporx'in haberine göre, bunun yanında oyuncuların yaşına göre de hesaplanan puanlama sisteminde Ajax 102.3 puan ile ilk sıranın sahibi oldu. Ajax'ın ardından Sporting 91.8 puan ile ikinci, ve Real Madrid 81.4 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ajax'tan sonra Avrupa'nın en yüksek seviyelerine oyuncu yetiştiren ikinci kulüp olarak belirlendi.
HOLLANDA EKİPLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
CIES'in açıkladığı rapora göre; Hollanda Liginde Ajax'tan sonra en fazla oyuncu yetiştiren kulüp yılda 49 oyuncuyla Feyenoord ve 43 oyuncuyla PSV oldu.
Öte yandan Ajax'ın yetiştirdiği 81 oyuncu aktif olarak 31 ligde ve müsabakalarda yer alıyor.
TÜRKİYE'DEN HİÇBİR TAKIM YOK
CIES tarafından hazırlanan 100 takımlı listede Türkiye'den bir takım bile yer almadı.
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