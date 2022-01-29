Çıldır Gölü'nde buz pateni yapan milli sporcu İklim: Hayalimi gerçekleştirdim
Donan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni yapan, milli takım sporcusu İklim Şentunalı, "Küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
Artistik buz pateni dalında milli sporcu İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars sınırlarında buz tutan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni yaptı. Şentunalı, donan göldeki performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı’nın gölde dans videosu, kısa sürede yayılıp, büyük beğeni topladı.
Buz pateni milli takım sporcusu 19 yaşındaki İklim Şentunalı, 4 yaşından beri buz pateni yaptığını belirterek, "İlk kez doğal bir ortamda buz pateni yaptım. Küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Türkiye’de araştırdım, bunu en iyi şekilde Çıldır Gölü'nde yapılabileceğini öğrendim. Ben de direkt Çıldır Gölü'ne gittim ve hayalimi gerçekleştirdim. Hava koşullarından dolayı biraz zor oldu. Çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden o rüzgar bizi biraz engelledi. Biraz da gitmek için geç kalmışız. Yüzeyi karlıydı. Buz haline getirebilmek için kazımak zorunda kaldık. Gitmeden önce tamamen bütün önlemlerimizi aldık. Buz kalınlığını da ölçtük. O yüzden bizim için hiçbir riski olmadı. Projemizi güvenli bir şekilde yaptık" diye konuştu.
İklim Şentunalı, görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla büyük destek aldığını dile getirerek, "Orada çok üşüdüm; ama yandaki balıkçılar, seyreden insanlar herkes çok güzel tepkiler gösterdi. Çok fazla destek mesajı aldım. Bu destekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.
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