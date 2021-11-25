Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun düzenlediği Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek.
Türkiye'de artistik buz pateninde en iyi 67 kadın ve erkek sporcunun madalya için mücadele vereceği şampiyona, 26-28 Kasım tarihlerinde Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu, AA muhabirine, spor kenti Samsun olarak bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde modern tesislerin her türlü şampiyona için hazır olduğunu belirten Numanoğlu, "Federasyonumuzun Samsun'u tercih etmesinde tesislerimizin varlığı en önemli nedendir. Türkiye'nin artistik buz patenindeki en elit sporcularını şehrimizde ağırlayacak, bu büyük şampiyonada nefes kesen gösteriler izleyeceğiz." dedi.
Numanoğlu, hafta sonu yapılacak gösterilerin büyük heyecan içinde geçeceğini dile getirerek, sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.
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