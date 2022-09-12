CİMER'e Josef de Souza için başvuru!

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:06

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçtaki olaylarla ilgili gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Josef de Souza, Ankaragücü maçında taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart görmüş ve sonrasında 1 maç ceza almıştı. Josef ile ilgili Beşiktaşlı Avukatlar Derneği harekete geçti.

JOSEF İÇİN CİMER'E BAŞVURU

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği tarafından hazırlanan dilekçe ile taraftarlar ve dernekler CİMER'e başvuru yapmaya başladı. Dernek itiraz dilekçesini yayımlayıp, "Josef de Souza hakkında verilen karara ilişkin, TFF'ye başvuru yapmak isteyen taraftarlarımız başvurularını TFF'ye gönderilmek üzere CİMER vasıtasıyla yapabilir" bilgilerini paylaştı.