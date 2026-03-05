Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 14:41:00
ÇİMSA ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçip "Beren" adını aldı.

ÇİMSA ÇBK Mersin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burke'nin Türk vatandaşı olduğunu duyurdu.

Paylaşımda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Mersin ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Burke'nin "Beren" adını aldığı ifade edildi.

WNBA'DE ŞAMPİYONLUĞU VAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna dahil edilen Burke, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol, 2024-2025'de OGM Ormanspor forması giymişti.

Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan Burke, Indiana Fever, Seattle Storm ve Washington Mystics takımlarında da ter dökmüştü.

