ÇBK Mersin Fransa'dan avantajla dönüyor!

27.02.2026 01:09:00
Güncellenme:
AA
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı BLMA'yı 70-68 mağlup etti.

FIBA Kadınlar EuroCup yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Fransa'nın BLMA takımını 70-68 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Palais des Sports de Lattes

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Skirmantas Letukas (Danimarka), Sara Mansson (İsveç)

BLMA: Lambert 2, Cisse 12, Rabot 5, Angloma 11, Breen 12, Hoppie, Pospisilova 11, Diallo 7, Bernies 8

Çimsa ÇBK Mersin: Juskaite 12, Allen 8, Geiselsoder 11, Burke 16, Iagupova 13, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Sventoraite 2

1. Periyot: 21-20

Devre: 36-40

3. Periyot: 52-54

İlgili Konular: #EuroCup #BLMA #ÇBK Mersin

