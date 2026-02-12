Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunanları deviren ÇBK Mersin yarı finalde!

12.02.2026 21:27:00
AA
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında kendi evinde ağırladığı Panathinaikos'u 71-57 mağlup ederek yarı finale çıktı.

FIBA Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini sahasında 71-57 yenerek yarı finale yükseldi.

Maç öncesinde salona gelen vatandaşlara Türk bayrağı hediye edilirken, karşılaşma sonunda yarı finale çıkma başarısı gösteren Mersin ekibi oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova 9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9

Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi

1. Periyot: 19-16

Devre: 38-36

3. Periyot: 58-46

İlgili Konular: #euroleague #Panathinaikos #ÇBK Mersin

