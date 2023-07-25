FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam etti
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Organizasyonda 3 maç daha geride kaldı.
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, altıncı gün maçları tamamlandı.
A Grubu'nda oynanan maçlarda Filipinler, Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederken, İsviçre ile Norveç golsüz berabere kaldı.
Bu grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturan İsviçre'yi, 3'er puana sahip Yeni Zelanda ve Filipinler takip ediyor.
ALMANYA GRUBUNDA LİDER
H Grubu'nda ise Kolombiya, Güney Kore'yi 2-0'lık skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Turnuvaya ilk kez katılan Fas'ı dün 6-0 yenen Almanya'nın lider durumda olduğu H Grubu'nda Kolombiya averajla ikinci sıraya yerleşti.
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