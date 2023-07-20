Milli takımın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya ülkeler sıralamasındaki yerini korudu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımı 41. sırada yer aldı.
İLK 10 TAKIM DEĞİŞMEDİ
Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korudu.
İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.
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