Milli takımın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya ülkeler sıralamasındaki yerini korudu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:00
Milli takımın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımı 41. sırada yer aldı.

İLK 10 TAKIM DEĞİŞMEDİ

Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korudu.

İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.


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