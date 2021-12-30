Çin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi
2018 yılında alınan kararla, Çinli futbolcuların dövmelerini kapatarak sahaya çıkması talimatı verilmişti. Çin Milli Takımı’nda oynayacak futbolcular, dövmelerini ya sildirmek ya da üzerini kapatarak sahaya çıkmak zorunda kalmıştı. Çin bu yasağı şimdi bir başka seviyeye getirdi.
Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına topluma iyi örnek oluşturmak amacıyla dövme yasağı getirdi. Ülkenin hükümete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dahil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, topluma iyi örnek teşkil etmeleri amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurdu.
Yasağın sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği belirtilirken dövmesi olan milli futbolculara ise dövmelerini sildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.
Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.
Öte yandan bazı özel durumlarda takımın kalanının rızasıyla dövmelerin antrenman ve müsabakalar sırasında kapatılmasının kabul edilebileceği belirtildi.
Çin hükümeti, 2018'in ortalarından bu yana internet ortamı ve televizyon ekranlarında ünlü kişilerin dövmelerinin gösterilmemesi yönünde adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında milli takım oyuncusu Zhang Linpeng başta olmak üzere birçok profesyonel futbolcu, kollarını sararak veya uzun kollu formayla dövmelerini gizlemek zorunda kalıyor.
İDEOLOJİK VE POLİTİK EĞİTİM FAALİYETLERİ
Milli takımdaki futbolcular daha önce görünür yerdeki dövmelerini bantla kapatarak oynuyordu. Spor Genel İdaresi, tüm yaş gruplarındaki milli takım oyuncularının, ‘vatansever eğitimini güçlendirecek’ ideolojik ve politik eğitim faaliyetleri düzenlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada, ‘Futbolcuların yönetimini güçlendirmeye yönelik öneriler’ başlığı da yer aldı.
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