Çin, olimpiyat liderliğini sürdürdü

Paris Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, liderliğini sürdürdü.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:37
Çin, olimpiyat liderliğini sürdürdü
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Paris'te gerçekleştirilen oyunların sekizinci gününde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.

Dün yapılan yarışmaların ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ABD, bugün tekrar ikinciliğe yükseldi.

Sekizinci günde 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz kazanan ABD, toplam madalya sayısını ise 61'e yükselterek en fazla madalya kazanan ülke unvanını sürdürdü.

Üçüncü sıraya gerileyen ev sahibi Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplamda 41 madalyası bulunuyor.

TÜRKİYE LİSTEDE 45. SIRADA

???????Oyunlarda sekiz gün sonunda 62 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Jamaika ve Kosova'yla birlikte 45. sırada bulunuyor.


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